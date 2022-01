Integrantes do Jota Quest testam positivo para covid após show em que Marcos Mion e família estavam

Integrantes da banda Jota Quest testam positivo para covid-19 nesse início de 2022 Foto: Gualter Naves/ Light Press

Integrantes do Jota Quest testaram positivo para covid-19. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 5, no perfil oficial da banda no Instagram. Sem citar os nomes dos músicos que estão doentes, a nota diz apenas que todos têm sintomas leves e estão cumprindo isolamento social.

Além disso, alguns shows em janeiro tiveram de ser adiados por enquanto.

"Comunicamos que integrantes da banda e equipe testaram positivo para a covid-19. Em virtude disso, informamos que os shows que aconteceriam neste fim de semana, nos dias 7 e 8 de janeiro, em Praia Grande, São Paulo, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, serão adiados, e as novas datas divulgadas em breve. Os integrantes estão com sintomas leves e cumprirão com o isolamento necessário. Agradecemos pelo carinho e compreensão de todos", diz a nota.

Na virada do ano, o Jota Quest realizou um show em Fazenda Boa Vista, em São Paulo. A apresentação contou com a presença do apresentador do Caldeirão, da TV Globo, Marcos Mion, da mulher dele, Suzana Agullo, e dos filhos Romeu, Donatella e Stefano.

Trechos do show foram publicados por Mion e no perfil da banda nas redes sociais. Nas imagens, praticamente ninguém está usando máscara de proteção contra o coronavírus.

Assista ao vídeo:

Assista ao vídeo:

A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Marcos Mion para saber se ele e família farão o teste de covid-19, mas ainda não obteve mais informações.