Integrantes do Fat Family falam sobre a decadência do grupo e a morte de Deise Cipriano

As cantoras do Fat Family falaram em entrevista ao Rodrigo Faro, da Record TV, no último domingo, 8, como foi o fim do grupo e como é lidar com a morte da irmã caçula Deise Cipriano, vítima de um câncer na região abdominal aos 39 anos, em fevereiro deste ano.

O Fat Family começou a fazer sucesso nos anos 1990 com a música Jeito Sexy e teve discos vendidos em 22 países, mas a popularidade foi se perdendo com o tempo. Suzete, uma das integrantes, conta que os irmãos dividiam o dinheiro igualmente entre eles e incluíam os pais, pois nunca pensaram em enriquecer, mas "em dar uma boa vida" para os pais.

"Os shows começaram a diminuir, a agenda também, e a gente não tinha trabalhos novos. Mas as TVs continuaram. Temos uma agenda ainda, [fazemos alguns] shows corporativos e a gente vai se virando, do jeito que dá", revela a mulher.

Conforme foram se afastando dos palcos, Suzete diz que a família começou a cortar custos e deixou de morar na mansão onde todos viviam juntos. "Os shows continuaram a cair e decidimos sair da casa. [Tínhamos de] viver a realidade. E a gente não tinha vergonha, não temos até hoje, porque viemos do nada", ressalta.

Interessado em reerguer o Fat Family, Rodrigo Faro relançou o grupo com uma surpresa da filha de Deise, Talita Cipriano, que se apresentou no auditório. O apresentador revelou que o objetivo inicial era fazer uma surpresa com a presença da ex-integrante e planejou isso uma semana antes da morte da cantora.

Deise Cipriano

No palco do programa, a adolescente disse que se sentiu honrada por homenagear a mãe. "Ela deixou um buraco enorme e demorei muito para começar a ouvir a minha mãe. É muito recente, a dor não vai passar. Busquei forças em Deus", falou Talita.

Suzete ainda relembrou do alto astral de Deise mesmo debilitada e internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. "Eu acho que nunca vi a Deise triste dentro daquele hospital. A gente ria muito", recordou. "É muito difícil, porque a Deise era uma peça-chave. Não só pela voz, mas pela força que ela tinha", completou.