Integrantes da banda BTS sofrem ‘pequeno acidente’ de carro após show

A 'boy band' de 'k-pop' BTS. Foto: AFP PHOTO / LISA O'CONNOR

Os sete integrantes do grupo musical sul-coreano BTS tomaram um susto no último domingo, 9, após saírem de um show no Estádio Internacional de Beisebol de Taiwan.

Os cantores estavam juntos dentro de um carro e enfrentaram uma batida. Segundo o jornal britânico Metro, um veículo parou de repente e os outros seis que estavam atrás colidiram, provocando um engavetamento

Apesar do imprevisto, ninguém se machucou. "Eles estavam a caminho de suas casas e nenhum dos membros sofreu ferimentos, então não há problemas com a agenda deles", afirmou a gravadora Big Hit Entertainment, responsável pelo BTS, à Soompi.

A boyband - formada por RM, Jin, J-Hope, Jimin, V e Jungkook - tem feito cada vez mais sucesso ao redor do mundo. Em maio deste ano, o grupo ganhou o prêmio de Top Social Artist da Billboard, ficando à frente de nomes como Selena Gomez e Justin Bieber.