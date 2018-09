Integrante do Fifth Harmony estreia carreira solo

Dinah Jane faz parte do grupo Fifth Harmony. Foto: Instagram / dinahjane97

A cantora Dinah Jane, integrante do grupo Fifth Harmony, lançou a música Bottled Up para marcar o início de sua carreira solo. O rapper Ty Dolla $ign e o cantor Marc E. Bassy fazem uma participação especial.

A artista, de 21 anos, faz parte do Fifth Harmony, grupo formado em 2012 durante o reality show The X Factor USA. Em março, o grupo havia anunciado uma pausa após seis anos, alegando que as cantoras precisavam de tempo para se dedicarem à carreira solo. A primeira do grupo a se aventurar na música individualmente foi Camila Cabello, que deixou o grupo em dezembro de 2016, de uma maneira repentina e não muito amigável.

Escute a música nova da cantora: