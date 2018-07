Integrante do Fifth Harmony aparece com dois pés direitos em ensaio de revista

A girlband americana Fifth Harmony será a próxima capa da revista 'Billboard' e que mais chamou atenção dos fãs não foi nem o ensaio nem a entrevista que o grupo concedeu: foi um erro de photoshop.

Numa das fotos do ensaio divulgada no Twitter nesta sexta, 6, a integrante Ally Brooke aparece com dois pés direitos e, claro, não demorou para que a imagem virasse piada nas redes sociais. A revista ainda não se pronunciou.

Ally Brooke também entrou na brincadeira e comentou a situação com muito humor:

When you're tryna look cute even tho you got two right feet pic.twitter.com/ti4CABVd06