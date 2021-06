Instituição de Beyoncé celebra Elza Soares no Mês da Música Negra

A cantora Elza Soares, de 91 anos. Foto: It Filmes

Elza Soares, que completa 91 anos nesta quarta-feira, 23, ganhou uma bela homenagem na véspera de seu aniversário. Ela foi celebrada pela instituição BeyGOOD da cantora Beyoncé.

Além do Mês do Orgulho LGBTQIA+, junho também é comemorado o Mês da Música Negra e a instituição da cantora americana tem celebrado artistas negros que fazem a diferença pelo mundo.

“Comemorando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte”, escreveu na legenda da foto de Elza Soares.

Em seu Instagram, a cantora brasileira agradeceu a homenagem. "Thank you (obrigada)", escreveu ela repostando o card da instituição e marcando também a cantora Beyoncé.

Em 1999, Elza foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concerts, da rádio inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000.