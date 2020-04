'Instagram x Realidade': veja 'bastidor' da foto do príncipe Louis

Fotos mostraram o Príncipe Louis brincando com tinta Foto: Instagram / @kensingtonroyal

Na quarta-feira, 22, a conta no Instagram do Princípe William e de Kate Middleton, publicou algumas fotos do filho mais novo do casal, Louis, brincando com tinta. Mas para aqueles que se questionaram como o menino não se sujou, a verdade surgiu no dia seguinte.

Em uma nova publicação a conta brincou com o processo por trás da foto, e mostrou que, na verdade, o príncipe sujou todo o seu rosto de tinta. “Instagram versus realidade”, brincou a publicação. Todas as fotos foram tiradas pela mãe de Louis, Kate, que está passando a quarentena com o marido e os três filhos do casal.

As fotos foram publicadas para celebrar o aniversário de Louis, que completou dois anos de idade nesta quinta-feira, 23. Na publicação é possível ver o pequeno colocando tinta nas mãos e então colocando a mão em um papel, que ficou marcado com as cores do arco-íris.

Uma matéria da revista US Weekly disse que Kate cancelou a festa de aniversário de Louis devido à pandemia do novo coronavírus e decidiu, ao invés disso, realizar uma pequena comemoração em casa, com todos os membros da família.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais