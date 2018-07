Instagram de Britney Spears é alvo de comentários com links maliciosos

Instagram de Britney é alvo de grupo de hackers. Foto: REUTERS/Ina Fassbender

Os internautas que visitam a página de Britney Spears no Instagram devem ficar atentos: a empresa de segurança digital Eset descobriu que há um grupo de hackers postando comentários com links maliciosos nas fotos da cantora.

Os comentários são, visivelmente, spams, e os links que há neles redirecionam para sites maliciosos. Segundo a empresa, os comentários contam com links diferentes para vários sites, todos com o malware Turla [elementos que podem conter vírus], que afeta extensões do Mozila Firefox.

O malware está ativo desde 2014 e já afetou diversos órgãos do governo. De acordo com a empresa, foi desenvolvido por um grupo de hackers da Rússia.