Instagram convida artistas LGBTQIA+ para parceria em nova música

Instagram convida artistas LGBTQIA+ para música em ação relacionada ao Mês do Orgulho. Foto: Thomas White/Reuters

Os cantores Chameleo, Leandro Buenno, Kynnie e Boombeat se juntaram a convite do Instagram para gravar a música Essa Cor, criada especialmente para o Mês do Orgulho LGBTQIA+ e que será lançada nesta sexta-feira, 4.

Os artistas LGBTQIA+ convidados fazem parte do cenário musical brasileiro e Chameleo, por exemplo, lançou recentemente um música com Pabllo Vittar. O cantor Leandro Buenno ficou conhecido por participar da terceira edição do reality The Voice Brasil, a cantora Kynnie mistura estilos musicais como o R&B, soul e jazz com o pop, e a rapper Boombeat integra o grupo Quebrada Queer.

Kynnie comemorou seu primeiro featuring ao lado dos artistas e o apoio do Instagram na música. “Ainda mais incrível é poder ter o Instagram sendo o pilar do acontecimento dessa história linda que iremos contar. A nossa vivência e o orgulho de sermos LGBTQIA+”.

Buenno também comemorou a participação e a realização do projeto ao lado dos colegas. “Tive a honra de produzir essa track e colaborar com tanta mana talentosa!”, escreveu no post.

Em seu perfil, Boombeat falou um pouco sobre a música: “Fizemos uma música onde mostramos nossa diversidade falando sobre amor e celebração”. E Chamaleo escreveu que o projeto é uma maneira de comemorar a existência das pessoas LGBTQIA+.

A música também terá um clipe que será lançado no IGTV dos artistas no dia 6 de junho. A canção faz parte de ações de marketing do Instagram que também apoiou uma série na plataforma que traz jovens criadores falando sobre orgulho LGBTQIA+.