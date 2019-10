Inspiração de fantasias criativas para o Halloween 2019: confira as ideias dos artistas

Personalidades vestiram fantasias para o Halloween 2019. Foto: Instagram / @ddlovato | @iamcardib | @nickiminaj

O Halloween 2019 é na quinta-feira, 31, mas desde o início da semana muitos artistas já estão fazendo contagem regressiva e até mostrando suas fantasias criativas a festa.

Heidi Klum, famosa por não medir esforços para a data, publicou nesta quarta-feira, 30, um vídeo com imagens de suas vestimentas de anos anteriores. A modelo já se fantasiou de corpo humano com músculos e ossos à mostra, princesa Fiona, Cleópatra, uma senhora idosa, borboleta, clones de si mesma, Michael Jackson como lobisomem em Thriller e Jessica Rabbit.

Entre as personalidades que mostraram suas ideias para o Halloween 2019, teve criatividade para tudo: desde Demi Lovato incorporando o palhaço Pennywise, do filme It: A Coisa, até Ciara e seu marido Russell Wilson imitando o casal Jay-Z e Beyoncé, com as vestes usadas no clipe da música Apes**t.

O filme de terror Nós também ganhou espaço nas fantasias de Halloween. A atriz Tracee Ellis Ross postou uma foto vestida com a roupa da irmã gêmea do mal da personagem de Lupita Nyong'o, protagonista da obra.

Veja:

Ciara e Russell Wilson

Tracee Ellis Ross

Demi Lovato

Além dos quatro, outras personalidades apostaram em fantasias para o Halloween de 2019. Confira abaixo:

Camila Mendes

A atriz de Riverdale se fantasiou de Rick em homenagem à série de animação Rick and Morty.

Cardi B

A rapper vestiu uma roupa de enfermeira e foi chamada de sexy por internautas;

Nicki Minaj

A cantora não ficou de fora da diversão: se vestiu de Arlequina, enquanto seu marido, o rapper Kenneth Petty, se fantasiou de Coringa.

Charli XCX

A inglesa se vestiu de Madame X, o alter ego de Madonna, e aproveitou para brincar com o próprio nome, autointitulando-se como Madame XCX.

Madame X é também o nome do disco mais recente lançado pela rainha do pop.

Evan Peters e Halsey

O ator e a cantora são um casal e se fantasiaram de Sonny e Cher, uma dupla americana de música pop. A foto se encontra ao fundo vídeo, no momento em que Halsey leva um susto durante o programa de Ellen DeGeneres.

Heidi Klum