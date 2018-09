Iniciativas que ensinam pais a cuidarem dos cabelos de suas filhas fazem sucesso ao redor do mundo

Pais aprendem a fazer penteados nas filhas em oficinas e cursos. Foto: Facebook/Daddydaughterhairfactory

Ainda hoje, muitas vezes a atribuição de cuidar e arrumar os filhos é responsabilidade unicamente das mães. Entretanto, os pais também precisam cuidar e isso inclui, no caso de meninas, arrumar os seus cabelos e fazer penteados. Só que isso nem sempre é tão fácil.

Essa foi a dificuldade encontrada pelo americano Philippe Morgese, um pai solteiro, em 2015. Na época, sua filha Emma tinha cinco anos e ele não sabia como arrumar o cabelo dela. Por isso, começou a assistir a tutoriais em vídeos do YouTube para aprender e, posteriormente, criou o Daddy Daughter Hair Factory, um salão que dá oficinas a pais para ensiná-los a arrumar os cabelos de suas filhas.

"Desde que nós começamos isso, nosso relacionamento melhorou muito", disse ele em vídeo publicado no Facebook. Na página, ele também publica vídeos ensinando penteados.

Essa, porém, não é a única iniciativa do tipo. O também americano Greg Wickherst aprendeu a fazer penteados em sua filha Izzi e criou a página no Facebook chamada The Hair Dad, na qual publica vídeo dos estilos que faz nos fios da menina e ensina o passo a passo.

"Eu aprendi a fazer penteados porque eu sou um pai solteiro e queria que minha garota ficasse bonita, não de um jeito descuidado só porque ela está sendo criada por um pai solteiro. Depois de repetir algumas vezes, eu descobri nisso um grande jeito de me ligar mais a ela. Nós temos uma relação muito boa justamente porque nós fazemos as coisas juntos", disse ele em entrevista ao Business Insider.

Na Holanda, existe o projeto Super Parent, criado por Patrick Van Hoof, pai solteiro de duas meninas. O site da iniciativa diz que tudo começou quando ele viu a dificuldade que era trançar os cabelos das filhas. "Isso gerou uma ideia e levou à primeira e única oficina de tranças para pais e suas filhas na Holanda", diz o site. Os workshops são feitos em salões de diversas regiões do país.

"A ideia básica por trás desse conceito é ter um tempo de qualidade com suas filhas. O discurso bastante acessível garante que você terá momentos divertidos com suas crianças enquanto interage com outros pais", explica a publicação. Os cursos podem ser feitos tanto por pais solteiros quanto por pais casados.