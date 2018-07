Ingrid Guimarães relembra sua primeira novela: 'Era magrinha e cheia de espinhas na cara'

Ingrid Guimarães relembrou participação que fez em 'Mulheres de Areia'. Foto: Globo/Estevam Avellar

Na manhã desta quinta-feira, 22, Ana Maria Braga recebeu Ingrid Guimarães no Mais Você. As duas conversaram sobre o papel da atriz em Novo Mundo e, em certo momento, Ingrid recebeu recados de colegas de elenco. Num vídeo, Vivianne Pasmanter diz que adora contracenar com Ingrid e relembrou a primeira vez que trabalharam juntas, em Mulheres de Areia (1993).

"Eu fiz uma novela que se chamava Mulheres de Areia, há mais de 20 anos, eu acho que foi a primeira novela da Ingrid. Ela fez uma participação, o que é bem difícil, entrar numa novela que já está no ar e fazer uma participação. A personagem que eu fazia, a Malu, contratava várias empregadas que o Alaor (Humberto Martins) demitia. E ela fez a cena, chegou propondo um monte de coisa. Eu não a conhecia, mas ficava assistindo ela em cena e falando 'quem é essa menina maravilhosa que está aqui, hilária, super engraçada?'. Faz mais de 20 anos, mas nunca esqueci, de tão engraçada e genial que ela foi", comentou Vivianne.

O programa então mostrou algumas cenas da novela, e Ingrid comentou que se arrepende de ter feito a novela. "Eu era magrinha e cheia de espinhas na cara. Coitadinha. Olha a minha cara, eu não acho justo vocês mostrarem isso, vou ser sacaneada agora. Eu me arrependo de ter feito a cena, porque eu estava com muita espinha na cara, tinha acabado de fazer uma cirurgia de prognatismo, estava inchada, depois fiquei: 'Por que fiz isso?'. Mas acho até bom, sabe? As pessoas veem quem a gente é, todas as fases da gente".