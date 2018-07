Ingresso para show de Lucas Lucco é vendido a R$ 19,90

Ingressos para show do cantor brasileiro Lucas Lucco estão no Groupom, site de compra coletiva. Foto: instagram.com/lucaslucco

O cantor Lucas Lucco tem feito shows a preços mais populares, uma tendência muito diferente das atrações musicais mais recentes. Os ingressos para o show em Itapecerica da Serra neste sábado, 6, estão disponíveis até no Groupon, site de compra coletiva.

No site da promoção é possível comprar 1 ingresso por R$19,90 para a pista, que tem valor integral de R$ 30. Se selecionar dois ingressos, há um desconto de R$21,10 no valor total.

Para o camarote, as entradas custam R$ 60, mas na promoção do Groupom são vendidas com um desconto de R$ 20, em média.

Se a ida ao show for uma decisão de última hora, ou se a compra for feita após o fim da promoção, que acaba na quinta-feira, 4, o ingresso na pista custa R$ 30 e no camarote R$ 60. Não há previsão de virada de lote e aumento de preço.