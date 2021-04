Influenciadora toma querosene e detergente por engano e é hospitalizada

Fernanda Schneider está internada em hospital de São Paulo Foto: Instagram/ @fefe

A influenciadora Fernanda Schneider chamou atenção nas redes sociais após compartilhar uma péssima experiência que teve, na madrugada desta sexta-feira, 30. A jovem ingeriu, por engano, um copo com querosene e detergente, achando que era água.

"Vim contar uma coisa para vocês que acabou de acontecer. Ainda não sei como vou resolver, é bem sério, inclusive. Estou meio em pânico, ainda. Fui tomar o meu remédio, um que tenho que tomar a noite. Fui pegar um copo de água, que achei que fosse de água. Enchi a boca e engoli. Quando engoli, vi que era querosene e detergente", explicou ela nos stories.

Na sequência, Fernanda contou que pesquisou no Google o que fazer no caso de ingestão dos produtos e a indicação para o caso de detergente era de ir imediatamente ao hospital. "Querosene não quero nem pesquisar, porque estou com medo de morrer".

Chegando no hospital, a influenciadora revelou que recebeu muitos ataques de seguidores que alegaram que ela estava mentindo e fazendo isso para obter mais engajamento nas redes sociais.

"Acho incrível como o ser humano tem a coragem de falar que eu inventei história só porque estava sem nada para fazer. As pessoas estão ou muito malucas ou sem nada para fazer. Não tenho nem palavras para dizer".

"Quando eu sair da lavagem, conto para vocês", disse ela. Depois disso, a jovem fez um último storie de máscara, na cama do hospital mostrando que estava bem, mas que precisaria ficar um tempo distante das redes sociais para se cuidar.