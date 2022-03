Influenciadora Sthe Matos é internada em UTI após sangramento no cérebro

A influenciadora Sthe Matos foi internada na UTI de um hospital após sentir dores de cabeça e ser diagnosticada com um pequeno sangramento no cérebro, na madrugada desta terça-feira, 22. Foto: Instagram/@sthefanematos

A influenciadora Sthe Matos foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital após sentir dores de cabeça e, durante uma tomografia, ser diagnosticada com um pequeno sangramento no cérebro, na madrugada desta terça-feira, 22, segundo nota confirmada via o Instagram da jovem. "Nada muito grave. Ela está bem neste momento, mas vai precisar passar as próximas 24 horas em observação na UTI, apenas por precaução", diz a nota.

O texto informa ainda que influencidora estava com uma "aparente virose", mas que havia testado negativo para a covid-19. No último dia 1º, Sthe realizou um novo procedimento no nariz, utilizando gordura para fazer enxerto e fortalecer a pele da região, que ficou muito fina após complicações oriundas de uma rinoplastia realizada em 2020.