Influenciadora Jade Seba e ator Bruno Guedes se casam no Rio de Janeiro

Bruno Guedes e Jade Seba se casaram neste sábado, 23 Foto: Instagram/ @brunoguedes

Jade Seba, de 27 anos, e Bruno Guedes, 26 anos, se casaram neste sábado, 23, em uma cerimônia religiosa ao ar livre, na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro.

A influenciadora e o ator compartilharam em suas redes sociais diversos registros do casamento e de momentos da celebração da união do casal, que também são pais de Zion, de um ano.

“Quando Ele está no controle, não tem como nossos sonhos não serem perfeitos. Hoje, sendo mãe, consigo entender com muito mais clareza o amor que Deus tem por mim, sei do que sou capaz pelo meu filho, sei que o que me pedir vou fazer o impossível para poder dar meu melhor”, escreveu Jade na legenda de uma publicação em seu Instagram.

“Com Deus é assim também, é amor de pai para filho, peça e Ele fará por Ti. Obrigada por ser meu convidado de honra papai”, finalizou Seba. Além de compartilhar fotos do filho, que caminhou até o altar como pajem, Bruno postou uma declaração para a esposa.

“A vida é uma montanha russa cheia de altos e baixos. Você é a pessoa que eu escolho todos os dias para viver essa grande aventura que é a montanha russa da vida. Hoje o céu está em festa! Eu escolho você, pra cuidar e te amar, até meu último suspiro. E mesmo que eu não esteja mais aqui, eu continuarei te amando e te protegendo de onde eu estiver”, escreveu Guedes.

A princípio, a festa do casamento seria realizada em 2020, porém teve que ser adiada, devido a pandemia da covid-19. Depois disso, Jade revelou que a data escolhida foi um pedido do avô, pois ele queria que a neta se casasse no mesmo dia que ele.

"Ele dizia que queria nesse dia e isso acabou ficando muito forte em mim. Quando entrei em contato com os fornecedores do local, eu consegui a data e aí meu coração ficou muito em paz", contou à Marie Claire.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais