Influenciadora Gabi Lopes afirma que teve depressão: ‘Foi difícil aceitar’

Gabi Lopes contou que teve depressão hormonal em 2018 Foto: Instagram/ @gabilopes

A influenciadora Gabi Lopes revelou, nesta quinta-feira, 25, que teve depressão. Em vídeo compartilhado no Instagram, ela lançou o quadro ‘De Cara Limpa’ e contou que passou por um dos piores momentos da sua vida.

"Tudo começou em uma viagem que fiz ao Rio de Janeiro em 2018. Eu estava voltando de ônibus e fui ao banheiro. Lembro de olhar no espelho e ver lágrimas escorrendo pelo meu rosto”, iniciou ela.

“Em questão de uma semana eu fiquei muito mal, não sentia vontade de comer, vontade de levantar da cama, de falar. Da noite para o dia eu me tornei outro ser humano. Comecei a me incomodar com essa pessoa mais triste e comecei a brigar com isso", afirmou.

A atriz relatou que, segundo diagnóstico médico, ela teve depressão hormonal, após ela decidir interromper o uso de anticoncepcional. Gabi também contou que sua mãe, que já teve depressão pós parto, foi muito importante para a recuperação.

"Minha mãe percebeu e um dia me disse: 'Filha, você está bem parecida comigo quando eu tinha depressão'. Nessa hora eu me questionei: 'Eu?'. Só que eu sabia que estava muito mal, então, fui procurar ajuda médica", disse ela.

Lopes compartilhou que acreditava que uma das suas maiores dificuldades foi esconder a doença não só dos seguidores, mas também dos amigos. “Era como se eu sentisse tanta falta de vontade que eu não tinha vontade nem de contar com a ajuda do próximo”, afirmou.

“Foi difícil aceitar que tinha depressão. Só a partir da aceitação que comecei a me comunicar sobre e senti que um peso saía das minhas costas. Graças a Deus, hoje a minha depressão é um passado”, finalizou ela, incentivando os fãs a mandarem força para quem possa estar passando pela doença.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais