Inês Brasil é presa após mostrar os seios em aeroporto

A personalidade acabou sendo presa após mostrar os seios para os funcionários do aeroporto. Foto: Reprodução/Facebook

Inês Brasil foi presa em Florianópolis no último sábado, 18. A personalidade da web estava saindo da cidade rumo a Porto Velho, onde faria um show em uma casa noturna. No aeroporto, ela ficou irritada quando lhe foi solicitado para retirar a touca que usava durante a revista na máquina de averiguações.

Inês atendeu ao pedido, mas acabou mostrando os seios para os funcionários, perguntando se os mesmos queriam revistá-la novamente.

Imediatamente os agentes chamaram a Polícia Federal e Inês acabou presa. A personalidade prestou depoimento na delegacia e foi liberada na noite do próprio sábado, mas teve o show cancelado em Rondônia e acabou voltando para sua casa, no Rio de Janeiro.

Inês Brasil ganhou os holofotes da última semana protagonizando dois vídeos promocionais que divulgavam a estreia da nova temporada de Orange Is The New Black, trama da Netflix que mostra o dia a dia dentro de uma penitenciária feminina, em Nova York.