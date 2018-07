Inês Brasil aparece em foto ao lado de Jair Bolsonaro e gera polêmica

A personalidade da web Inês Brasil e o político Jair Bolsonaro Foto: Twitter @isaqwi

Neste domingo, 27, começaram a circular nas redes sociais imagens de Inês Brasil ao lado de Jair Bolsonaro. Grande parte dos fãs da artista apoiam às causas LGBT e a estão criticando por esse ato, enquanto os apoiadores do políticos comemoram a foto que pode ser usada para indicar uma aliança.

Inês Brasil usou o Facebook para explicar a imagem. "Hoje fui parada no Aeroporto de Campinas pelo segurança de Jair Bolsonaro para ele tirar uma foto comigo. Eu poderia ter dito não, mas eu sou a favor do amor e quando uns respondem com ódio, eu respondo com amor e sempre responderei", escreveu.

"Mas você sabe que ele vai usar isso pra fazer campanha! E as pessoas menos informadas vão achar que ele é tudo de bom. Tomara que isso não dê problemas pra você, monamur, porque ele é contra os gays", comentou Anderson Rodrigues.

"Essa foto não faz com que você deixe de representar os seus, mas mostra que você não carrega o ódio, a divisão e a falta de tolerância que muitos ainda tem. Respeito e tolerância e como você mesma disse: mais amor", afirmou Pâmela Bastos.

Inês Brasil ficou conhecida pelo público com o seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil 2013, assim se tornou personagem de muitos memes.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Agora a Inês Brasil é nazista, facista, transgressora e tudo de ruim né mores? pic.twitter.com/7I6kmZruz8 — Lais Araujo (@MLaisAraujo) 27 de agosto de 2017

BOLSONARO TIETA Inês Brasil e vocês atacam ela por ter ACEITADO tirar uma foto que ELE PEDIU PRA TIRAR? pic.twitter.com/PxMmCUUhHW — Qyburn (@affchico) 27 de agosto de 2017

MORTA QUE A INÊS BRASIL TIROU FOTO COM O BOLSONARO pic.twitter.com/d58O2HZpG7 — Joy (@sheispark) 27 de agosto de 2017

A direita roubou até a Inês Brasil pic.twitter.com/Cblqv1wdxf — gabriel (@arrobaran) 27 de agosto de 2017

"Inês Brasil diva" "poderosa" "pisa mais" Inês Brasil tira foto com Bolsonaro: "fascistaaaaa" "intolerante" "não passarão" — Arthur (@alpacinocrf) 27 de agosto de 2017

Acho triste as pessoas se aproveitarem assim de quem claramente tem problemas mentais, pra aparecer. Que vergonha, Inês Brasil. pic.twitter.com/XhAxhTHPIy — Idiot wind (@luiz_young) 27 de agosto de 2017

" Segurança pede a Inês Brasil para tirar foto com Bolsonaro" É tipo Quando sua mãe pede pra você tirar foto com os parentes no fim de ano pic.twitter.com/7VxThAbqge — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) 27 de agosto de 2017

Nossa, nível de maturidade: Vamos boicotar a Inês Brasil pois ela tirou foto com o Bolsonaro (Uhh olha como eu sou intolerante também) — EverSon (@EverASMR) 27 de agosto de 2017

