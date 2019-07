Incêndio atinge estúdio da Warner Bros na Inglaterra

As cenas de 'Harry Potter' foram gravadas nos estúdios de Leavesden. Na imagem ilustrativa, profissionais da imprensa e da Warner fazem tour pelo set de gravação do Beco Diagonal. Foto: Finbarr O'Reilly / Reuters

Um incêndio atingiu um dos estúdios da Warner Bros em Leavesden, na Inglaterra, na noite de quarta-feira, 10. Não houve feridos e o fogo foi controlado pelos bombeiros sem causar grandes estragos. As informações são do The Guardian.

O local hospeda a exposição dos sets de filmagem de Harry Potter, onde os oito filmes da saga foram gravados. A atração, inaugurada em 2012 com até seis mil visitantes por dia, não foi alcançada pelas chamas.

Uma autoridade local relatou ao jornal britânico que os bombeiros foram acionados às 23h30 (19h30, no horário de Brasília). Em 2010, um incêndio nos estúdios de Leavesden danificou parte das instalações de Harry Potter.