'Impressionante e maravilhoso': Sam Worthington fala sobre 'Avatar: The Way Of Water'

'Avatar: The Way Of Water', sequência de 'Avatar' (2009), tem previsão de estreia para 16 de dezembro 2022. Foto: 20th Century Fox

O ator Sam Worthington, 45, o Jake Sully de Avatar (2009), falou sobre a continuação do filme, Avatar: The Way Of Water, que tem previsão de estreia para 16 de dezembro de 2022.

Em entrevista à Variety, o ator contou como se sente fazendo parte da franquia. “Quando eu fiz o primeiro, eu tinha 30 [anos], e quando o segundo sair, estarei chegando aos 50. No primeiro, eu estava em uma cadeira de rodas. Quando chegarmos ao quarto e quinto, talvez eu realmente esteja em uma cadeira de rodas no momento em que fizermos”, brincou.

Além do segundo filme, mais três sequências já foram confirmadas. O produtor Jon Landau disse, durante a CinemaCon, que cada uma das quatro sequências planejadas de Avatar terá uma história específica, com início, meio e fim. "No entanto, quando você olhar para todos eles ao mesmo tempo, verá que são também uma única saga épica", afirmou o produtor.

Worthington disse ainda que é ótimo fazer parte de “uma família tão incrível”.

“Jim [James Cameron, diretor da produção] é um homem muito leal e mantém as mesmas pessoas a bordo, mas sou uma engrenagem muito pequena nisso. Há uma grande equipe criativa por trás e, pelo que vi, é impressionante e maravilhoso o que eles estão criando”, comentou o ator.

Com um orçamento de cerca de 250 milhões de dólares, Avatar: The Way of Water deve apresentar o mundo subaquático do planeta Pandora, lar dos Na’vi. De acordo com a Variety, a história vai se passar mais de 10 anos após os eventos do primeiro longa.

Zoë Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, CCH Pounder e Stephen Lang retornando aos seus papéis. Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis e Jemaine Clement são novidade no elenco do segundo filme. O elenco ainda conta comretornando aos seus papéis.são novidade no elenco do segundo filme.

Relembre o trailer do primeiro longa: