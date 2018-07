'Imaginei o FBI  e a CIA atrás de mim', diz Fergie sobre dependência química

Marcello Antony também passou por maus momentos por conta de seu envolvimento com as drogas. Em 2004, chegou a ser preso. Ver seu nome ser manchete do Jornal Nacional por uma semana por conta deste problema o ajudou a se recuperar. "Foi bom porque eu cresci. Estava no fundo do poço, não tinha para onde ir. O chão onde estava me serviu como mola para eu ir lá para cima e ver tudo com clareza", disse ao jornal 'Extra'

Foto: Mauricio Fidalgo/Globo