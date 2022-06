Imagens mostram vestido de Marilyn Monroe danificado após ser usado por Kim Kardashian

Kim Kardashian durante o Met Gala, em 2 de maio de 2022, quando usou o vestido icônico da atriz Marilyn Monroe. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

O vestido clássico de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian no MET Gala em maio de 2022 voltou a gerar debate nas redes sociais após imagens mostrarem o estado da peça de roupa antes e depois do evento.

A Marilyn Monroe Collection, nome da maior coleção privada de itens da atriz, pertencente ao historiador Scott Fortner, compartilhou os registros feitos por um fotógrafo no Ripley's Believe It or Not!, museu em que o vestido está em exibição.

Nas imagens, é possível ver que alguns dos cristais caíram do vestido e a costura teria sido danificada. A página da coleção resgatou informativos do museu em que explicavam as exigências para o empréstimo do vestido e garantiam que um representante estaria ao lado da peça a todo momento.

"Tudo isso para manter 'a integridade do vestido e a preservação'. Ripley's, valeu a pena?", questiona o perfil em uma das publicações.

O vestido bege brilhante foi usado em 1962 por Marilyn Monroe, quando cantou Happy Birthday, Mr. President no aniversário de 45 anos de John F. Kennedy. A roupa se tornou um marco na cultura pop.

O empréstimo do traje para a influenciadora já havia sido cercado de polêmicas, em especial depois que ela revelou ter perdido muito peso em pouco tempo para conseguir usar o vestido no Met Gala.

Nas redes sociais, fãs debateram as imagens divulgadas e criticaram Kim Kardashian e o museu pelo uso da peça rara.

o vestido da marilyn monroe que a kim kardashian usou no met gala, como era previsível e óbvio, sofreu danos que não da para arrumar (ta rasgado) por outro método que não uma restauração uma peça de museu foi danificada por capricho parabéns aos irresponsáveis, a Kim e o museu — clara | AU percabeth (@aelinfeath) June 13, 2022

Kim Kardashian colocou esse vestindo por simples capricho! ela foi atrás do vestido e estragou uma peça histórica da cultura pop americana! é óbvio que pelo tamanho do quadril dela o vestido que foi feito para o corpo da Marilyn Monroe ia acabar estragando o tecido, triste! pic.twitter.com/SN7vYgAlf3 — Meg (@EminemIsOurKing) June 13, 2022

Eu sou fã da Marilyn e isso pra mim foi uma tragedia anunciada. É ÓBVIO que ia estragar um vestido que foi costurado no corpo da dona! A kardasha tem grana pra reproduzir esse vestido com QUALQUER estilista. Mas pra hypar fez Oq fez. Parabéns pelo “respeito” https://t.co/9Qb7EJFN2c — Maíra Medeiros ‍♀️ (@mairamedeiros) June 13, 2022

ai gente, olha a situação disso? não tem nem como defender, o item era histórico e os próprios designers do vestido não gostaram dessa atitude da kim kardashian usar ele, era para ser algo único e usado só por uma pessoa: a própria marilyn monroe. indignada! pic.twitter.com/3nF0lVGVF1 — elly (@kylienciaga) June 13, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais