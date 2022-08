'I'm Good (Blue)': David Guetta e Bebe Rexha lançam parceria desenvolvida por 5 anos

David Guetta e Bebe Rexha lançaram a parceria 'I'm Good (Blue)' nesta sexta-feira, 26. Foto: Warner Music Brasil

O músico David Guetta e a cantora Bebe Rexha finalmente lançaram a parceria I'm Good (Blue) nesta sexta-feira, 26. A música, que já havia sido antecipada no YouTube e no TikTok, começou a ser desenvolvida pelos dois há cinco anos.

I'm Good (Blue) já é viral na plataforma chinesa e foi usada em mais de 130 mil vídeos. A faixa segue uma sequência de canções lançadas por Guetta, como uma nova roupagem para Satisfaction, parceria com o DJ Benny Benassi, e Family Affair (Dance For Me).

Conhecida pelo hit I'm a Mess, Bebe Rexha já foi indicada duas vezes ao Grammy em 2019. A cantora também já se consagrou como a artista feminina que permaneceu por mais semanas consecutivas no topo da Billboard Hot Country Songs com Meant to Be, parceria com Florida Georgia Line.

Ouça I'm Good (Blue):

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais