'Ilariê': Banda islandesa viraliza com versão de hit da Xuxa; assista

A banda islandesa Studla Bandid publicou um trecho de 'Í larí lei', versão de 'Ilariê'. Foto: Instagram/@studlabandid

A banda islandesa Studla Bandid viralizou nas redes sociais, especialmente nas brasileiras, ao compartilhar uma versão da música Ilariê, sucesso da Xuxa no final dos anos 1980.

O grupo publicou um vídeo no perfil do Instagram mostrando o trecho de um show do festival Kótelettan, realizado em Selfoss, na Islândia.

No registro, o público se anima com os primeiros acordes do hit da Rainha dos Baixinhos e canta o refrão com a banda. A versão, chamada Í larí lei, está disponível no Spotify da Studla Bandid.

Assista:

Xuxa comemorou o sucesso de 'Ilariê'

Não demorou para que o vídeo chegasse até Xuxa, que também compartilhou o trecho da apresentação nas redes sociais. "Olha onde o Ilariê chegou", escreveu a cantora.

A artista completou dizendo que a canção aterrizou "lindamente" em terras islandesas. "Todo mundo cantando nosso hino", comemorou.

Composta pelo compositor baiano Cid Guerreiro, Ilariê foi lançado em 1988 no disco Xou da Xuxa 3 e se tornou um dos maiores sucessos da carreira da cantora.

A música já chegou a ser gravada em diversos idiomas e, inclusive, é entoada por torcedores de clubes argentinos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais