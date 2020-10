Igor Cosso diz que 'escondia namoros' por homofobia para ser ator

Igor Cosso dá vida ao personagem Júnior, irmão de Kyra (Vitória Strada) e Bia (Valentina Bulc) em 'Salve-se Quem Puder'. Filho do meio, é introspectivo e se sente responsável pelo zelo da família. Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Igor Cosso, atualmente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, da Globo, como Júnior, falou sobre a homofobia e a pressão que sofreu por ser gay como ator em depoimento disponível no canal TEDx Talks no YouTube.

Atualmente com 29 anos de idade, ele relembra que se impactou com o preconceito ao conseguir seu primeiro trabalho na TV, quando tinha 19 anos.

"Fui lá trabalhar e, logo nos primeiros dias de gravação, todo empolgado, entendi que o que era natural para mim poderia ser fatal para minha carreira. Eu lia, nas revistas e jornais, gente grande no mercado dizendo que um ator do meu perfil não podia se assumir gay, porque se não ele nunca mais ia trabalhar", relata.

Na sequência, continua: "Eu queria trabalhar. Então comecei a engolir um monte de piada machista que eu escutava. Não socializava de jeito nenhum com meus colegas de trabalho, ficava escondendo meus namoros e ficava respondendo perguntas do tipo 'o que uma mulher tem que ter para te conquistar?'. Esse era o meu cotidiano."

Igor Cosso conta que um jornalista teria publicado uma notícia informando que um ator da novela em que estava trabalhando - ele, no caso - era gay e, "se quisesse crescer na carreira, era melhor se esconder".

"Eu tinha 19 anos. Quando as pessoas começaram a compartilhar essa notícia, fiquei desesperado. Achei que meu sonho estava sendo arrancado de mim", relembra.

"Todo mundo acha que arte, televisão, é um ambiente muito livre, que não tem preconceito, mas é mentira. Todo ambiente de trabalho tem gente preconceituosa", opina.

Confira abaixo a íntegra do depoimento de Igor Cosso sobre a questão da homofobia em sua carreira.

Quem é Igor Cosso

O ator Igor Cosso teve sua primeira grande oportunidade na TV aberta na temporada exibida entre 2010 e 2011 no seriado Malhação, da Globo.

Entre outros trabalhos na televisão e no teatro, ganhou destaque quando atuou em novelas da Record TV, como Os Dez Mandamentos, Apocalipse e Jezabel.

Atualmente, Igor Cosso está no elenco da novela das 7 Salve-se Quem Puder, que teve suas gravações e exibição interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus no primeiro semestre de 2020.

