Iggy Azalea desabafa sobre 'sumiço' de fotos com Anitta do Instagram

Iggy e Anitta lançaram uma música juntas, 'Switch'. Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO | REUTERS/Danny Moloshok

A cantora australiana Iggy Azalea desabafou no Snapchat sobre o 'sumiço' das fotos de Anitta em sua conta no Instagram. Apesar de ter um perfil verificado, Iggy afirma que ela não é responsável pela atualização da conta e que não tem nada contra Anitta.

Apesar de os snaps já terem sido apagados, prints das imagens circulam na internet. Em um 'textão' em duas partes, a australiana escreveu que não aguenta os rumores de que teria algo contra a brasileira. "Por favor, deixem-nos curtir a música que nos divertimos fazendo juntas", escreveu, em referência a Switch.

"Meu objetivo desde o início tem sido de ajudar Anitta a estourar nos Estados Unidos da melhor forma que eu posso, porque eu também tinha esse objetivo, cheguei lá e quero AJUDAR como puder", continuou.

As duas se apresentaram juntas no programa The Tonight Show, do apresentador norte-americano Jimmy Fallon, no fim do mês de maio.

Confira a tradução completa do desabafo de Iggy Azalea:

“Eu realmente não suporto esse rumor de que eu tenha algum problema com Anitta porque uma imagem da minha performance no Jimmy Fallon foi removida do meu Instagram. Preciso lembrá-los de que eu não administro minha conta do Instagram! A curadoria dele, o que é postado/removido, não é algo em que eu esteja envolvida e ponto final. Desde o início, desde a arte do meu single, o quanto ela canta na música, com que frequência ela está no palco/quais shows ela consegue fazer… de alguma forma se tornou a medida do quanto eu gosto dela. Por favor, deixem-nos curtir a música que nos divertimos fazendo juntas. Só para vocês saberem, nós nos damos muito bem, da mesma forma que me dou bem com Britney, Ariana, JLo, Charli XCX, etc. Por que as pessoas tentam fazer parecer que eu não gosto de pessoas que eu escolhi a dedo para colaborar porque eu gosto delas e penso que são mulheres incríveis? Por quê? Estou cansada!"

"Além disso, que fique dito: ela mora em outro país e ela tem um novo single! Ela está ocupada no Brasil! Ela sempre é convidada para tudo, mas nem sempre pode participar dos ensaios de dança/técnicos para os shows, ela não pôde estar lá no dia da gravação do clipe do single! Ela teve um show no Brasil para o qual ela teve que pegar um voo de volta! Parem com essa besteira! Meu objetivo desde o início tem sido de ajudar a Anitta estourar nos Estados Unidos da melhor forma que eu posso, porque eu também tinha esse objetivo, cheguei lá e quero AJUDAR como puder. Vocês não vão vencer, não importa o que façam, eu juro!“.

