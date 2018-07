Iggy Azalea apaga fotos com Anitta de seu Instagram 

Iggy e Anitta lançaram uma música juntas, 'Switch' Foto: REUTERS/Mike Segar

Apesar da recente parceria entre Iggy Azalea e Anitta, a cantora australiana apagou de seu Instagram todas as fotos em que estava com a brasileira. Especula-se que os fãs de Anitta tenham sido o motivo principal.

No último dia 18, vazou a música de Iggy Azalea com Anitta, Switch. Alguns fãs da brasileira reclamaram de sua participação, menor do que o esperado por eles. Além disso, quando as duas se apresentaram juntas no talk-show de Jimmy Fallon, nos EUA, houve críticas ao fato de Iggy ter sido mais destacada que Anitta.

Os comentários de brasileiros criticando a australiana em seu Instagram podem ter levado a cantora a apagar as fotos com Anitta. No entanto, mesmo sem os cliques com a brasileira, só se lê comentários em português na rede social de Iggy. Fãs da brasileira com diferentes opiniões discutem nos posts da australiana.