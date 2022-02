HyunA e Dawn, casal k-pop, anunciam que estão noivos

HyunA e Dawn assumiram o namoro em 2018, mas estavam juntos desde 2016 Foto: Instagram/@hyunah_aa

HyunA e Dawn surpreenderam aos fãs ao anunciarem que estão noivos em publicações do Instagram nesta quinta-feira, 3.

Dawn postou um vídeo das mãos dos dois com as alianças.

Na legenda, ele escreveu: “Casa comigo?”.

HyunA respondeu com uma foto das alianças e o mesmo vídeo com a legenda: “Claro que sim”.

Os dois ficaram conhecidos no mundo do k-pop após serem expulsos da gravadora Cube Entertaiment por assumirem o namoro publicamente em 2018.

As produtoras são rígidas em relação a relacionamentos de idols, como são chamados os artistas, principalmente no início da carreira.

Veja:

Os dois estavam juntos desde 2016 e, após o ocorrido, foram contratados pela P Nation, empresa do famoso artista sul-coreano PSY.

Em setembro do ano passado, eles anunciaram o lançamento do álbum 1+1=1, uma parceria do casal.

Ouça uma das músicas:

Internautas reagiram ao anúncio

O noivado de HyunA e Dawn chegou ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados no Twitter. Fãs comemoraram a notícia e desejaram felicidades ao casal.

Confira:

DAWN E HYUNA VÃO SE CASAR MEU DEUS O CASAL DA NAÇÃO pic.twitter.com/7OHiPweaJi — Amanda (@amandacostw) February 3, 2022

HyunA e Dawn noivos gente sériooo tentaram derrubar o casal do século e eles estão firmes e fortes provando isso!! eu quero muito que eles sejam felizes — emanuela nogueira (@imanunogueira) February 3, 2022

A HYUNA E O DAWN ESTÃO NOIVOS. ISSO NAO É UM TREINAMENTO. HYUNA E DAWN ESTÃO NOIVOSSSSS — AFRO KPOPPER (Éri) (@ImenesErica) February 3, 2022

Eu to tão feliz com esse noivado Hyuna e Dawn Eles merecem todo o amor e felicidade do mundo — Giu Bressani (@GiuBressani) February 3, 2022

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais