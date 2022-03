Humorista Pete Davidson, namorado de Kim Kardashian, vai viajar para o espaço

Pete Davidson posa no tapete vermelho do 44º Kennedy Center Honors em dezembro de 2021. O humorista viajará para o espaço a bordo de um foguete da Blue Origin. Foto: Tom Brenner/ REUTERS

WASHINGTON, EUA - O humorista americano Pete Davidson, que ocupa as manchetes desde que assumiu o seu relacionamento com a estrela de reality shows Kim Kardashian, viajará, na próxima semana, para o espaço a bordo de um foguete da Blue Origin, anunciou, nesta segunda-feira, 14, a companhia.

Para a empresa espacial de Jeff Bezos, esse será o quarto voo com humanos a bordo. Como os anteriores, a base do lançamento acontecerá no oeste do Texas.

Convidado pela Blue Origin, Davidson estará acompanhado por outros cinco passageiros, todos homens de negócio, que pagaram um preço não revelado pela viagem.

Previsto para às 8:30 no horário local (9:30 no horário de Brasília) de 23 de março, o voo durará apenas 10 minutos.

Aos 28 anos, Davidson é conhecido pelo seu papel em um programa de comédia, o Saturday Night Live, na televisão americana.

Recentemente, foi alvo da ira de Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian. O divórcio entre os dois famosos aconteceu no início de março.

O foguete New Shepard da Blue Origin decola verticalmente. A uma altura de 75 quilômetros, a cápsula se separa do lançador, continuando sua trajetória até alcançar, a mais de 100 km de altura, a linha Karman, que marca o início do espaço segundo a convenção internacional.

Os passageiros podem, então, se desprender dos seus assentos, flutuar na gravidade zero e admirar a curvatura da Terra através das grandes escotilhas.

Logo, a cápsula começa uma queda livre para voltar à Terra, freada por paraquedas e retropropulsores.

O próprio Jeff bezos participou do primeiro voo do New Shepard.

Desde então, a nave espacial transportou, entre outros, o ator que interpreta o icônico Capitão Kirk, da série Star Trek, William Shatner, e Laura Shepard Churchley, a filha do primeiro americano a ir ao espaço.