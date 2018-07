Humorista é acusado de racismo após comentário sobre filho de Will Smith

Rodrigo Fernandes, Jaden Smith e Will Smith. Foto: Instagram / @jbanguela | Instagram / @willsmith

O humorista Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela, fez uma piada sobre o filho do cantor Will Smith, Jaden Smith, que causou revolta entre internautas por ter sido considerada preconceituosa.

Rodrigo republicou uma foto postada por Will ao lado do filho, no dia da final da Copa do Mundo, e comparou o garoto a um 'flanelinha'.

"Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro", escreveu.

Posteriormente, o próprio humorista deletou a publicação e publicou um esclarecimento: "Bem, o que eu fiz tá feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre. Bom dia".

Em resposta a alguns seguidores, continuou abordando o tema: "Falar que o cara tá vestido igual um flanelinha é racismo? Jura mesmo? [...] Tava claramente zuando o fato de que o cara parecia um flanelinha com aquela roupa. Mas enfim, tuíte apagado e seguirão os prints e as acusações por aí".

"Fiz na velocidade que veio. Da mesma cabeça que saem as piadas boas, saem essas. Aconteceu e já apaguei, mas foi tarde demais."

"Bem, assumo a cagada. Novos tempos, novos pensamentos", concluiu, em resposta a uma seguidora.

O humorista já teve passagens na TV em canais como o Comedy Central, o TNT e o Fox Sports, além de manter um canal no YouTube e ser bastante ativo em suas redes sociais. Ficou conhecido no mundo da internet justamente por conta de seu blog, chamado Jacaré Banguela.

Confira abaixo os prints das postagens feitas pelo humorista:

printado pra acompanhar quais serão as desculpas póstumas. pic.twitter.com/6m3m4UAIgB — Patricia Mascarenhas (@pattymasc) 17 de julho de 2018

Bem, o que eu fiz tá feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre. Bom dia :) — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Tem print rodando por aí. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Até eu, Ian? :) Falar que o cara tá vestido igual um flanelinha é racismo? Jura mesmo? — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Tava claramente zuando o fato de que o cara parecia um flanelinha com aquela roupa. Mas enfim, Tweet apagado e seguirão os prints e as acusações por aí. Com você sempre vale o debate ;) — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Tudo bem. Concordo com tudo isso aí. Mas não posso nem fazer o comparativo? A piada foi só comparar um com o outro. “Olha como isso se parece com isso”. Aí virou racismo e o caramba. Vc realmente acha que faz sentido? — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Não sabia não. Mesmo! Achei a roupa do cara zuada e fiz a piada na velocidade que veio na cabeça. Me fodi. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Poxa, se discorda de tanta coisa há algum tempo, só me avisou agora que a bomba explodiu? Bem, assumo a cagada. Novos tempos, novos pensamentos. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Não tenho nenhum contrato. Só uns cafés que recebo de vez em quando. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

Pois é. Concordo. Fiz na velocidade que veio. Da mesma cabeça que saem as piadas boas saem essas. Aconteceu e já apaguei, mas foi tarde demais. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de julho de 2018

It’s @just a family affair #worldcup Uma publicação compartilhada por Will Smith (@willsmith) em 16 de Jul, 2018 às 12:03 PDT

@wagner_quedi Vc chegou agora neste planeta? Piada com português, anão, negro, viado SEMPRE existiu. Passou a ser sem graça quando? — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 10 de novembro de 2011

Ah, só pra avisar, eu sou neto de vó negra e meus irmãos são negros. Tô dentro da cota para humor negro ; ) — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 7 de abril de 2010

Tô editando meu novo solo de Standup pra colocar no Youtube até o final de Março e acabei de recortar um pedaço e mandar no Whatsapp pra alguns amigos comediantes perguntando "será que isso dá processo?". Esse é o limite do humor. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 15 de fevereiro de 2018

Agora eu posso chamar o Mr. Catra de macaco??? http://t.co/s9dLWO9w — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 31 de janeiro de 2012

Me admira já saber escrever. RT @MuriloGun @jbanguela ah tá, entendi. vc está pressupondo que eu não sei matemática só pq eu sou nordestino. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 19 de fevereiro de 2012

Acabei se ser assaltado por um negro gordo com sotaque nordestino. É melhor eu não falar nada sobre isso aqui. — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) 17 de março de 2012

Jacaré Banguela e Cocielo sendo RACISTAS e RINDO da cara de quem os critica a 80km/h quem chega primeiro no fundo do poço? pic.twitter.com/q4EYtvJoGX — Iuri K. (@cinefilo_K) 17 de julho de 2018

Sério que alguém classifica racismo como humor? Jacaré Banguela, deprimente!!! — flavio (@flaviofk) 17 de julho de 2018

O pior é que eu considerava jacaré banguela um bom humorista :/ — Bruno Knop (@brunoknop) 17 de julho de 2018

Parece que o caso Cocielo não serviu de exemplo para o Jacaré Banguela. pic.twitter.com/8v3NQmWb6N — Deus é Muié (@RodrigUrso) 17 de julho de 2018