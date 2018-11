Hugo Moura, marido de Deborah Secco, revela que já beijou um homem

O ator Hugo Mota e o youtuber Matheus Mazzafera. Foto: Reprodução/Hotel Mazzafera

Hugo Moura falou sobre sexualidade e traição durante entrevista no canal do youtuber Matheus Mazzafera nesta quinta-feira, 8. O ator é casado com Deborah Secco, com quem tem uma filha, Maria Flor.

No vídeo, Hugo admitiu que beijou outro homem, surpreendendo o apresentador do canal, que perguntou se ele é bissexual. “Não. Eu fiz uma websérie em que meu personagem era gay. E aí, na preparação, sabe...eu não tinha que beijar. Mas eu acho que beijar, só assim...beijar...é quase nada, né?”, declarou.

O ator também confessou que já mentiu sobre a idade, inclusive para Deborah Secco, que é 11 anos mais velha. “Eu tinha 23 quando a gente se conheceu e eu menti que tinha 27”, se diverte lembrando do dia em que conheceu a mulher.

Sobre relacionamentos, Hugo contou que já foi traído no passado, não por Deborah, mas por outra companheira. “Descobri depois que me deram dicas. A pessoa negou, mas depois ficou tudo bem. A gente conversou. Já estava bem ruim o relacionamento’, disse. Em junho deste ano, a atriz disse que foi traída por todos os ex-namorados.

Ao final da entrevista, Matheus insinou que queria beijar o ator, que disse: "Ah, você que não quer". "Eu quero", retrutou o youtuber. O programa terminou com um 'selinho' entre eles.

