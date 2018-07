Hugh Jackman põe Zac Efron no colo e o salva de um incêndio

Zac Efron e Hugh Jackman no set de filmagem de The Greatest Showman, previsto para dezembro de 2017. Foto: instagram.com/zacefron

A arte salvou a vida de Zac Efron, literalmente. Durante as gravações do musical The Greatest Showman (O Melhor Apresentador, em tradução livre), o ex-High School Musical foi salvo por Hugh Jackman, o Wolverine de X-Men.

No roteiro do filme, um músical sobre a vida de P.T. Barnum, um dos mais conhecidos empresários e artistas de circo dos EUA, constava que Barnum (Jackman) salvaria Phillip (Efron) de um incêndio, que na verdade aconteceu. A pirotecnia planejada para o set de filmagem Brooklyn Navy Yard, em Nova York, saiu do controle. No prédio estavam 150 pessoas, e ninguém ficou ferido - até onde de sabe.

O incidente aconteceu em fevereiro, mas foi nesta última semana de março que o caso veio à tona. Efron relatou o ocorrido para o apresentador da MTV americana, Josh Horowitz no CinemaCon. Segundo o ator, ser carregado pelos braços de Jackman "é o sonho de qualquer donzela".

Quer conferir a cena que acabou sendo mesmo real? A estreia do filme está prevista para dezembro de 2017 no Estados Unidos, mas ainda não se sabe quando chegará ao Brasil.