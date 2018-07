Hugh Jackman faz vídeo ao lado de dublador brasileiro do Wolverine 

Hugh Jackman em coletiva de imprensa em São Paulo Foto: Gabriela Biló/Estadão

O ator Hugh Jackman, conhecido por dar vida ao personagem Wolverine, publicou um inusitado encontro com Isaac Bardavid, dublador oficial do personagem no Brasil, em sua visita ao país para divulgar o filme Logan.

No momento compartilhado, Hugh fala uma frase do personagem em inglês que na sequência é traduzida por Isaac: "Não seja aquilo que te fizeram". O ator também aparece segurando um exemplar de Versos Adversos, livro de Isaac.

Confira abaixo o momento: