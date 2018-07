Huck, Justus e dono da RedeTV! cogitam carreira política; saiba quais artistas já se candidataram

Com o crescente discurso da renovação política e o sucesso eleitoral de 'outsiders' no ano passado, agora são as personalidades da televisão que buscam se eleger. Marcelo de Carvalho, Luciano Huck e Roberto Justus são alguns dos que recentemente declararam estar flertando com a política. Dono da RedeTV, Marcelo de Carvalho cogita se candidatar a governador do Estado de São Paulo. Roberto Justus, o apresentador de 'O Aprendiz', deixou para trás a ideia de concorrer à presidência da República, mas disse que gostaria de fazer parte da equipe de governo de João Dória, no caso do tucano chegar ao cargo máximo da República. Enquanto isso, em entrevista à 'Folha de S. Paulo', o apresentador Luciano Huck não negou que poderia concorrer à Presidência nas eleições do ano que vem, deixando esta possibilidade em aberto. Veja outras personalidades que concorreram a cargos públicos no passado:

