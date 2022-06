Homônimo de Pedro Sampaio causa 'confusão' em show na Bahia e viraliza

Forrozeiro de mesmo nome de Pedro Sampaio e que toca há mais de 30 anos se apresentou para uma multidão que pensava que funkeiro estaria presente. Foto: Instagram/@pedrosampaio e Instagram/@pedrosampaio_musico

Uma "confusão" durante a festa de São João na Bahia chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Tudo começou com um anúncio, em julho, feito pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa) de que Pedro Sampaio faria um show no último domingo, 26, no Pelourinho.

A novidade fez com que espectadores ficassem eufóricos pensando que Pedro Sampaio, o funkeiro conhecido por hits como Dançarina e No Chão Novinha, faria a apresentação em Salvador.

Os boatos começaram a ganhar ainda mais proporção quando o artista publicou stories no Instagram mostrando estar na cidade.

Chegando lá, porém, as pessoas se depararam com o Pedro Sampaio forrozeiro, que possui uma banda há 30 anos e é natural de Xique-Xique, no interior da Bahia.

O cantor chegou a brincar com a situação: "Nosso trabalho é só o forró e eu sou o Pedro Sampaio, o original. O outro que apareceu é do Paraguai. Às vezes até confundem com a gente, mas não cantamos Sentadão. Nosso trabalho é autêntico e original desde 1990".

Antes do evento, o funkeiro chegou a desmentir a apresentação em um tuíte. "Vi que está rolando uma confusão sobre eu tocar no Pelourinho hoje, mas a informação não procede", escreveu.

O DJ disse que realmente estava na cidade, mas tinha outros compromissos agendados. "Até uma próxima", finalizou.

Confusão com "Pedros" viralizou nas redes sociais

No TikTok, várias pessoas compartilharam vídeos do momento em que descobriram que estavam indo ao show do Pedro Sampaio do forró. Em um deles, um apresentador do evento também apareceu para brincar sobre a situação: "Quando o DJ pensou em começar, esse aqui já estava na estrada".

No Twitter, internautas também comentaram sobre o caso e o compararam com o "meme" da falsa dupla dos palhaços Patati e Patatá, que também revoltou moradores de Salvador.

