Homem que tocou campainha por uma hora e invadiu várias vezes prédio de Taylor Swift é preso

Mohammed Jaffar, de 29 anos, estava obcecado pela cantora Taylor Swift e a perseguiu durante os meses de dezembro a fevereiro, até ser preso. De acordo com o levantamento do New York Post, o rapaz chegou a invadir o condomínio em que a estrela mora quatro vez, a última vez que ele cometeu o delito foi em 15 de fevereiro.

Em outra ocasião, o rapaz supostamente tocou a campainha da porta de Swift por uma hora seguida.

O juiz David Frey assinou uma ordem de restrição contra Jaffar para o impedir de ter contato com qualquer estrela pop.