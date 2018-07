Homem invade palco, derruba Simaria e leva soco de Simone

Homem invadiu palco durante show e derrubou Simaria no chão. Foto: Globo/Paulo Belote

Simone e Simaria se apresentaram em Amargosa (BA) no último domingo, 25, mas o show foi interrompido por alguns minutos quando um homem subiu no palco e derrubou Simaria. Imediatamente, Simone o seguiu e deu um soco nele. Os seguranças conseguiram segurar o homem, que foi levado para fora do palco.

A música continuou por alguns segundos, até que Simone pediu para parar. "Rapaz, vocês vão me perdoar mas, na hora que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe que eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto, eu não podia ver uma situação dessas. Que coisa absurda!", disse Simone.

O show estava sendo transmitido ao vivo pelo canal TVE, da Bahia. Em poucas horas, o vídeo do momento em que o fã invade o palco começou a circular nas redes sociais. "Ralou meu joelho, me machuquei de verdade mesmo. Mas isso vai servir de lição para muita gente. Não precisa fazer esse tipo de loucura, essas palhaçadas, a gente tem que esperar o momento certo. Numa dessas, pode machucar o artista de verdade, para valer. É melhor ficar com um cartaz, fazendo gesto, chora, grita, esperneia, porque, de alguma maneira, a gente vai notar a presença de vocês, mas fazer isso não é certo. Machuca, é falta de respeito, não façam isso", completou Simaria.

Assista abaixo ao momento em que o fã invade o palco: