Homem do meme 'rindo de nervoso' visita o Brasil e passeia por SP

András Arató virou meme ao redor do mundo ao posar para fotos de bancos de imagens. Foto: Instagram/@painharold

Um dos memes mais conhecidos ao redor do mundo é o do homem 'rindo de nervoso', conhecido nas redes sociais pelo nome 'Hide the pain Harold' (Esconda a dor Harold, em tradução literal). András Arató, o húngaro de 76 anos, está no Brasil e compartilhou fotos em pontos turísticos da cidade de São Paulo.

Na segunda-feira, 13, ele publicou um vídeo anunciando a viagem e, até o momento, já visitou o Estádio do Pacaembu, o Parque do Ibirapuera, o Bairro Liberdade e, claro, parou para tomar uma cervejinha em um bar paulistano.

András virou fenômeno mundial após posar para fotos de bancos de imagens e viralizar nas redes sociais. O sorriso inconfundível do húngaro virou meme por parecer que ele finge estar feliz.

Em uma entrevista concecida ao jornal britânico The Guardian em 2019, o ex-engenheiro eletricista contou: "Achei que as fotos seriam usadas apenas por empresas e sites, mas não esperava os memes. As pessoas sobrepunham texto às minhas fotos, falando sobre suas esposas as deixando, ou dizendo que sua identidade havia sido roubada e a conta bancária esvaziada. Elas usavam minha imagem porque parecia que eu estava sorrindo com a dor".

Após 40 anos como engenheiro, hoje ele viaja pelo mundo. Na mesma entrevista, o húngaro disse: "É uma encenação: Eu sou o 'Hide the Pain Harold', mas não sou um cara triste. Na verdade, sou bem feliz".