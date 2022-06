Homem de 78 anos se forma no ensino médio seis décadas após escola se recusar a entregar diploma

O californiano Ted Sams ganhou uma cerimônia de formatura seis décadas após ter terminado o ensino médio. Foto: Sarah Reingewirtz/The Orange County Register/AP

Um homem de 78 anos pôde finalmente se formar no ensino médio nesta sexta-feira, 27, após passar seis décadas esperando pelo diploma.

O caso foi noticiado pela emissora norte-americana KABC-TV. Segundo a KABC, Ted Sams vive na Califórnia e estudou na San Gabriel High School, na cidade de Pasadena.

Quando estava no último ano do ensino médio, em 1962, Sams foi suspenso por cinco dias antes do final do ano letivo. Por conta disso, ele perdeu uma prova importante e teve que realizá-la durante as férias de verão.

Porém, quando recebeu as notas finais, a escola se recusou a entregar o diploma para o jovem. "Eles me disseram que eu devia US$ 4,80 por um livro e eu apenas desisti e fui embora", contou Sams à emissora.

Por sorte, a San Gabriel High School manteve o documento trancado nos arquivos e, 60 anos depois, pôde realizar a formatura de Ted.

"Ao longo dos anos, eu reclamei inúmeras vezes com meus filhos sobre como US$ 4,80 me impediram de pegar meu diploma", disse à KABC-TV. Agora, Sams planeja pendurar o certificado na parede de casa.