Homem adota filho de ex-mulher que morreu vítima de câncer

Rodrigo Medina Lopes e o seu filho, Bruno Carneiro Lopes. Foto: Instagram/@medinandoo

Rodrigo Medina Lopes viveu uma história de amor com Rejane Carneiro. Eles se conheceram quando tinham 14 anos e moravam em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

Aos 18, os dois foram morar juntos e tiveram uma filha chamada Luana. Aos 30, eles se separaram. Logo depois, Rejane acabou se envolvendo com outra pessoa e ficou grávida do seu segundo filho, Bruno.

Ela, no entanto, teria que criar a criança sozinha já que o homem não quis assumir a paternidade. Quando soube disso, Rodrigo, que já morava em São Paulo, começou a cuidar do menino.

Bruno nasceu em dezembro de 2010. Meses depois, em agosto de 2011, Rejane descobriu um câncer no útero, que havia se desenvolvido no mesmo período da gravidez e, por isso, estava camuflado.

Após a descoberta, ela começou a fazer quimioterapia e radioterapia, mas a doença seguiu avançando de forma rápida. Dois anos depois, Rejane morreu.

"No leito paliativo, ela disse que me amava muito, que nunca deixou de me amar, e que só iria em paz se o Bruno ficasse comigo", contou Rodrigo ao G1.

Então, ele seguiu cuidando de Bruno e Luana. Mas precisou entrar em uma batalha judicial para formalizar a adoção do menino. Como Rejane havia solicitado um teste de DNA para o pai biológico, isso acabou interferindo no processo.

No mês passado, quase uma década depois, veio a boa notícia. O nome de Rodrigo agora está na certidão do filho, que passou a se chamar Bruno Carneiro Lopes.

A novidade foi compartilhada por ele nas redes sociais junto com a reação do menino. Ambos ficaram emocionados. Assista: