Holograma de Whitney Houston fará turnê 8 anos após a sua morte

A música 'We Are The World' marcou época há 35 anos ao juntar inúmeros artistas de sucesso nos Estados Unidos para uma campanha que visava arrecadar fundos para combater a fome no continente africano. Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, entre tantos outros, se juntaram em 28 de janeiro de 1985 para gravar a música que seria lançada pouco depois, em 7 de março daquele mesmo ano. Confira a seguir como estão os principais nomes que participaram de 'We Are The World', por ordem de aparição, atualmente, em 2020.

Foto: Reprodução de 'We Are The World' (1985) | DVD 'We Are the World: The Story Behind the Song' (2005)