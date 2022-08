'Hold Me Closer': Elton John canta parceria com Britney Spears ao vivo pela primeira vez

'Hold Me Closer', parceria de Elton John com Britney Spears, será lançada na próxima sexta-feira, 26. Foto: Jonathan Bachman/REUTERS e Mario Anzuoni/REUTERS

O astro Elton John cantou ao vivo, pela primeira vez, a próxima parceria com a cantora Britney Spears nesta terça-feira, 23.

Elton estava no restaurante La Guérite em Cannes, na França, e aproveitou para apresentar a canção Hold Me Closer, que será lançada na sexta, 26.

A cantora não estava presente, mas apareceu através de um playback tocado ao fundo. Hold Me Closer será uma releitura do sucesso Tiny Dancer, do cantor, e Britney cantará o refrão da música lançada em 1971.

A parceria foi gravada discretamente no último mês de julho. Essa será a primeira canção lançada pela artista após ser liberta da tutela do pai, Jamie Spears, em 2021.

Assista a apresentação de Elton John:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais