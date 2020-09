'Hoje tudo é preconceito, assédio, está chato', diz Gloria Maria

A atriz Salma Hayek revelou em um texto escrito para o jornal 'The New York Times' sobre os assédios e traumas que sofreu com o produtor de Hollywood Harvey Weinstein. Ela disse que chegou a um ponto em que foi sua vez de dizer 'não' a Weinstein. "Não para abrir-lhe as portas a qualquer hora da noite, hotel atrás de hotel, locação atrás de locação, onde ele aparecia inesperadamente, incluindo em um local em que eu estava fazendo um filme que ele não estava envolvido. Não para tomar um banho com ele. Não para deixá-lo me ver tomando banho. Não para deixá-lo me dar uma massagem. Não para deixar um amigo nu dele me dar a massagem. Não para deixá-lo fazer sexo oral em mim. Não para me deixar nua com outra mulher. Não, não, não, não, não". Salma ainda falou sobre a importância de sua amizade com Quentin Tarantino e George Clooney como proteção contra o produtor.

Foto: Patrick T. Fallon / Reuters