'Hoje, a criança está jogada no mundo com as redes sociais', diz Antônio Fagundes

Antônio Fagundes e Bruno Fagundes. Foto: Tuca Reinés/Divulgação

Antônio Fagundes tem quatro filhos e acredita que ser pai atualmente é mais difícil do que há algumas décadas. Em comemoração ao Dia dos Pais, que será comemorado no dia 12 de agosto, o ator e seu filho, Bruno, falaram à revista Wine.com.br sobre a relação e sobre os desafios da paternidade.

"Tenho pena de quem é pai hoje. Até a minha geração, havia um pouco de domínio da educação dos filhos. Hoje, a criança está jogada no mundo com as redes sociais, internet, fake news, sujeita ao bombardeio de dados – e não de informações – sem aprofundamento e checagem", disse o ator.

"Você não pode cerceá-la e proibi-la de ter um smartphone pois, com ele, ela consegue ler um livro da biblioteca do congresso de Washington e também frequentar lugares nada aconselháveis. A aposta é que se dê condições para a criança sobreviver nesse ambiente", continuou.

Bruno Fagundes seguiu os passos do pai e também é ator, e, por isso, os dois acabam sendo muito próximos. "Somos parceiros de cena e sócios da produção, concebemos a peça juntos", contou Bruno em relação à peça Baixa Terapia. "É até meio chato para quem não faz parte do nosso meio. Em algumas ocasiões, tipo um jantar, alguns pedem: 'Prometem que não vão falar de teatro?'", relata Antônio.