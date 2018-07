Heróis também envelhecem

Super Homem e Super Girl, casados, dormem na frente da tevê Foto:

Ninguém escapa da ação do tempo - nem mesmo o Super Homem e a Mulher Maravilha (se de fato existissem) resistiriam, incólumes, ao passar dos anos. Foi essa certeza que motivou o fotógrafo Martin Beck a dar início ao projeto We Can Be Heroes, série de retratos que mostra como seriam os ícones dos quadrinhos aos 50, 60 e 70 anos. Aposentados, com rugas, quilos extras e fios brancos a mais (e músculos e vitalidade de menos), os personagens, interpretados por pessoas comuns, ressurgem em cenas cotidianas - no bar, em casa vendo tevê, consertando o carro.

Nos registros, eles parecem enfrentar os mesmos dilemas e desconfortos que acometem todos os mortais com o avançar da idade. Ah, sim! Eles também fumam e comem fast-food! "Quis mostrar que qualquer um pode ser herói. Ser herói é ajudar os outros, fazer o bem, ser uma pessoa boa", disse Beck. E isso, todos sabem, não depende de idade, beleza ou força.

O ensaio, divulgado na semana passada, fez sucesso nas redes sociais e em sites da Europa e dos Estados Unidos. Confira algumas fotos, a seguir:

Capitão América, aposentado, divaga sobre o sentido da vida e sobre o que fazer agora, com tanto tempo livre Foto:

Iron Man, na meia idade: até herói come fast food de vez em quando Foto:

Foto da esquerda: Super Girl: um pouco de vaidade é fundamental, não importa a idade. Foto da direita: 'Ele já tentou parar com o cigarro, mas tem recaídas' Foto: