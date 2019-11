Henry Cavill já foi rejeitado em filme por causa do peso: ‘Você está gordinho’

O ator Henry Cavill viveu o Super-Homem em três filmes. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Quem olha para Henry Cavill hoje, magro e musculoso, não suspeita que ele chegou a perder papéis por conta do corpo que tinha no passado. O ator é capa da edição de dezembro da revista americana Men's Health e conta que, até chegar no papel de Super-Homem, em 2013, passou por algumas reprovações.

Uma das mais marcantes foi para o personagem de James Bond em 007 - Cassino Royale, de 2006. Na época, ele precisou atuar em uma cena na qual sai do banheiro enrolado em uma toalha. Mas perdeu o posto para Daniel Craig, que encarnará Bond novamente em 2020, no filme No Time to Die (Sem Tempo Para Morrer, em tradução livre).

"Lembro-me do diretor [Martin Campbell] dizendo: 'Você está gordinho'. Eu não sabia como treinar e nem fazer dieta. Mas fiquei feliz que Martin tenha dito isso, porque me ajudou a melhorar", afirmou. "Eu poderia ter me preparado melhor."

O fracasso em testes para elenco não pararam por aí. Em 2006, Henry Cavill perdeu o papel de protagonista em Tristão e Isolda para James Franco, e em 2008, foi vencido por Robert Pattinson para encarnar o vampiro Edward, em Crepúsculo.

Apesar da série de fiascos, Cavill disse que não ficava irritado. "Eu já estava acostumado a me decepcionar. [Diziam]: 'Não, você não é bom o suficiente'. Isso não era novidade para mim", lamentou.

Hoje com 36 anos de idade e sustentando o papel de Super-Homem há seis, o ator revelou recentemente à People que ainda tem muito a fazer pelo herói da DC e quer continuar sendo o protagonista, após boatos de que estaria fora da franquia.

Além disso, Cavill destacou que tenta ao máximo refletir as histórias originais dos quadrinhos. "Isso é importante para mim. Ainda há muita justiça a ser feita pelo Super-Homem. Vocês vão ver", assegurou.

Henry Cavill viveu Super-Homem nos filmes Homem de Aço (2013), Batman vs. Superman (2016) e Liga da Justiça (2017).

