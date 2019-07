Henrique Fogaça sofre acidente de moto e posta foto em hospital

Henrique Fogaça em maca de hospital após acidente de moto. Foto: Instagram / @henrique_fogaca74

Henrique Fogaça sofreu um acidente de moto na manhã desta sexta-feira, 19, e preocupou seus seguidores no Instagram.

Ele estava participando de um passeio de moto com amigos e registrou o momento na rede social. Em seguida, apareceu no hospital tomando medicamento na veia.

Lúcido e com bom humor, o jurado do MasterChef se gravou deitado na cama do centro médico ao lado de um amigo e com uma enfermeira. "Costelinha trincada e meu parceiro aqui. Firmeza total", disse.

Fogaça publicou também fotos deitado na maca, na cadeira de rodas, mostrou a calça rasgada e a mão machucada. "Hoje foi dia de fraturar algumas costelas, zoar o joelho e a mão", escreveu.

Veja: