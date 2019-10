Henrique Fogaça recebe a banda Slayer em seu restaurante

Henrique Fogaça e integrantes da banda Slayer. Foto: Instagram/@henrique_fogaca74

Henrique Fogaça teve o prazer de cozinhar para os integrantes da banda Slayer na última terça-feira, 1º. Em seu perfil no Instagram, o chef publicou uma foto do encontro, que ocorreu em seu restaurante Sal Gastronomia, em São Paulo.

"Ontem foi um dos melhores dias da minha vida, pude cozinhar pros manos do Slayer, banda que sou fã desde os meus 12 anos de idade", escreveu ele na legenda.

Nos stories, Fogaça mostrou os preparativos para receber a banda, com imagens do salão e dos bastidores da cozinha. "Slayer in the house", disse ele ao compartilhar outra foto.

Henrique Fogaça mostra a banda Slayer, que jantou em seu restaurante Sal Gastronomia. Foto: Instagram/@henrique_fogaca74

O Slayer anunciou sua despedida dos palcos depois de 37 anos de estrada. Em janeiro, o grupo comunicou que faria sua última turnê mundial.

Nesta quarta-feira, 2, a banda se apresenta no Espaço das Américas a partir das 20h45, com abertura dos portões às 19h30. Já na sexta-feira, 4, os músicos sobem ao palco Sunset no Rock in Rio às 20h30.