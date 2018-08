Henrique Fogaça faz homenagem à sua filha: 'Só tenho a agradecer'

Henrique Fogaça e sua filha, Olivia Foto: Instagram / @henrique_fogaca74

O cozinheiro Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, aproveitou o Dia dos Pais para publicar uma homenagem à sua filha, Olivia, em seu Instagram.

"Gostaria de compartilhar com vocês como é ser pai da Olivia, uma menina dócil, frágil e, ao mesmo tempo, forte como uma rocha", escreveu Fogaça, que comemorou algumas melhoras na saúde da pequena, que, segundo ele, "nunca mais teve convulsão" desde que passou por mudanças na alimentação.

"Só tenho a agradecer a Deus a cada dia o que ela me ensina com os pequenos valores da vida, como um sorriso, um silêncio, o amor, o cuidado e a esperança... Te amo", completou.

Seu colega de MasterChef, Erick Jacquin, também aproveitou a data para comemorar um "triplo Dia dos Pais": com seu filho, Edouard, 21, e com os gêmeos, que terá em breve (relembre o anúncio do jurado ao vivo durante a final do programa).

Confira as publicações abaixo:

